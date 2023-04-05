Вдовец Легкоступовой опять женился: реакция дочери покойной певицы

Вдовец Валентины Легкоступовой с уверенностью заявил, что его покойная жена едва ли хотела бы видеть его в унынии на этом свете. Валюша, как по-прежнему называет усопшую супругу яхтсмен, была бы счастлива, что он нашел себе вторую половинку. На этом, по крайне мере, настаивает сам Юрий Фирсов.

Напомним, что певица скончалась в августе 2020 года. Не прошло и трех лет, а ее муж уже счастлив с другой.

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