Вдовец Легкоступовой опять женился: реакция дочери покойной певицы

Вдовец Валентины Легкоступовой с уверенностью заявил, что его покойная жена едва ли хотела бы видеть его в унынии на этом свете. Валюша, как по-прежнему называет усопшую супругу яхтсмен, была бы счастлива, что он нашел себе вторую половинку. На этом, по крайне мере, настаивает сам Юрий Фирсов.
Напомним, что певица скончалась в августе 2020 года. Не прошло и трех лет, а ее муж уже счастлив с другой.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Женитьбу маминого возлюбленного прокомментировала дочка Валентины Легкоступовой.
«Мне неинтересны ни эти вопросы, ничего вообще. Про себя рассказывать мне тоже не особо интересно. Желаю вам всего хорошего, хорошей весны, хорошего настроения. У меня своя жизнь», — скромничает Анетта.
По материалам МК