Волочкова повернулась к народу «тылом», взмахнув ногой до потолка: все же на виду - видео

Поклонники Анастасии Волочковой остолбенели: бывшая прима-балерина Большого театра поделилась в микроблоге фрагментом видео, записав свою репетицию в домашней студии. Артистка предстала в танцзале в малиновом комбинезоне, который подчеркивал пышную грудь и тонкую талию примы.

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