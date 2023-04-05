Волочкова повернулась к народу «тылом», взмахнув ногой до потолка: все же на виду - видео

Поклонники Анастасии Волочковой остолбенели: бывшая прима-балерина Большого театра поделилась в микроблоге фрагментом видео, записав свою репетицию в домашней студии. Артистка предстала в танцзале в малиновом комбинезоне, который подчеркивал пышную грудь и тонкую талию примы.
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Экс-возлюбленная бизнесмена Сулеймана Керимова приняла самую эффектную позу, повернувшись тылом, а далее легкий взмах и нога балерины в шпагате взлетела к потолку. Ткань трико пришла в натяжение на бедрах от такого пируэта.