София Ротару тайно продает шикарный особняк в Крыму за 2,5 млрд руб.

75-летняя украинская певица София Ротару решила избавиться от последней российской недвижимости. В Ялте у артистки есть особняк, который она переоборудовала в гостиницу.

В связи с мировыми событиями Ротару сначала переписала недвижимость на сына, а потом и вовсе решила продать. Цена патовая — 2,5 миллиарда рублей.

«Руслан считает: дескать, пусть платят за имя мамы. Дачу в Крыму Ротару не хочет продавать, поскольку там прошла ее молодость с покойным мужем Анатолием Евдокименко. Дом этот ей дорог как память, — заявила продюсер Алина Сагина.

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