Бузова показала свой нос с губами на фото и видео — в таком ракурсе фотошоп не возьмет

Ольга Бузова вызвала гнев хейтеров, которые восклицали: «Кого дурить! Народ не обманешь», «Нос... губы! Скажите еще, что все свое, натюрель». Такие негативные отклики появились после свежей stories блондинки, на которой она отретушировала черты лица с помощью популярных масок. Поющая телеведущая так заузила нос, что на фоне пухлых губ он просто потерялся.

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При этом в микроблоге Ольги Бузовой нашлось и фото, на котором она позировала в более или менее естественном виде. Такой кадр в профиль фотошоп не взял из-за ракурса. И нос у красотки на снимке куда шире, да и губы тоньше.