Лежит в белых ползунках и ножками дрыгает! Орлова засняла дочку в коляске: всех баламутит

Ольга Орлова уложила дочку Анечку в коляску перед прогулкой, засветив шикарную обстановку своего дома. Ведущая проекта «Дом-2» показала, какой озорной стрекозой растет ее малышка. Кроха в белых ползунках лежала в люльке, то и дело дрыгая ножками — всех взбаламутила, ну что за проказница. Кстати, нянек у Анечки достаточно — и все пушистые и хвастатые. Ольга Орлова — большая любительница собак.

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