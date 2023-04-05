Пока сражалась за еду, муж изменял: Погребяк разводится с мужем-футболистом — вскрылась правда

Не исключено, что продюсер Мария Погребняк сейчас сильно жалеет, что оставила мужа-футболиста в Москве во время съемок шоу «Звезды в Африке».

Пока блондинка билась за еду в изнурительных условиях, ее благоверный, бывший нападающий «Спартака», «Зенита» и сборной России Павел Погребняк, вероятно, изменял ей направо и налево, сообщает издание «СтарХит».

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Их источник рассказал, что спортсмен во время работы Марии на шоу постоянно засвечивался в увеселительных заведениях столицы с красотками модельной внешности. Да и раньше он себя вел так же, только его супруга якобы закрывала глаза на шалости мужа. На сей раз терпение блондинки кончилось.

По данным издания, Мария устроила дома скандал по возвращении из Африки, а потом пара разъехалась. В настоящий момент звезды не оглашают ситуацию и пока не говорят о разводе. Однако инсайдер журналистов полагает, что это неизбежно.

Напомним, у Павла и Марии трое сыновей. Их браку скоро должно исполниться 10 лет, они официально женаты с 2014 года.