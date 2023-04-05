Бондарчук — о жизни 23-летней дочки Варвары с ДЦП: «У нее есть все, что нужно...»

Светлана Бондарчук после развода с мужем-режиссером снова обрела женское счастье. Она любима и окружена заботой со стороны своего мужчины. Дом манекенщицы — полная чаша. У Светланы есть и внучки. Особое внимание бывшая жена Федора Бондарчука, который счастлив в браке с актрисой Паулиной Андреевой, уделяет их дочери Варваре. В мае наследнице режиссера исполнится 24 года. В этот мир девочка пришла особенной. У нее ДЦП. Однако родители Варвары сделали все для ее счастья.

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