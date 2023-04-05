Пугачева в платье-майке чуть ниже колен козырнула тонкими щиколотками: стройняшка (фото)

Шоумен Максим Галкин* за неимением новых фото, балует поклонников архивными снимками из «сундука». В своем микроблоге он поделился пляжными кадрами, на которых позировал вместе с Аллой Пугачевой и двойняшками. Судя по всему, Гарри и Лизе не больше 4–5 лет. Сама певица выглядит значительно моложе. Галкин нежно приобнял жену за плечи, усадив к себе на шею сынишку. А Лиза прильнула к маме.
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Алла Пугачева в платье-майке показала тонкие щиколотки. Фото: личный архив
Поклонники восхитились стройностью Аллы Борисовны, которая подчеркнула изящные тонкие щиколотки, примерив платье-майку чуть ниже колен — в таком наряде певица смогла показать результаты своего похудения.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.