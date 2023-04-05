Валя Карнавал в мокрой майке засветила бюст: розовый лифчик прилип к «мячикам»

Валя Карнавал добавила себе популярности, повздорив с Ларисой Долиной в музыкальном шоу Максима Галкина*. Правда, ссора могла быть и простой постановкой. Позже джазовая певица встречалась с Валей на других передачах и общение у них проходило на более спокойной ноте, без взаимных обид.
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Валя Карнавал полюбилась молодежи не только своими роликами в популярной соцсети, но и дерзким характером. К примеру, возлюбленная Саши Стоуна без стеснения может позировать в мокрой майке, сверкая прелестями фигуры. Певица делилась снимком, на котором она засветила упругие «мячики» в розовом лифе от бикини. Поклонники даже забыли, как дышать.
Валя Карнавал в мокрой майке. Фото: личный архив
При этом хейтеры сошлись во мнении, что это самое скромное фото Вали Карнавал, где она щеголяет своей упитанной фигурой.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.