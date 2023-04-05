«Не зря Алла к рукам-то прибрала!»: Галкин* разделся до плавок, а ведь был мускулист (фото)

Максим Галкин* вместе с семьей обосновался в Израиле. Поговаривают, что дети Аллы Пугачевой учатся в элитной местной школе. Не за горами каникулы, а это значит, что по традиции Примадонна с детьми отправится на Рижское взморье.
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Муж певицы стал все чаще делиться в микроблоге памятными снимками из «сундука». Вот и на этот раз Максим Галкин показал фото, на котором он предстал в одних плавках. А ведь когда-то шоумен был строен и мускулист.
Максим Галкин в плавках. Фото: личный архив
«Не зря Алла к рукам-то прибрала!», «Тут совсем еще мальчишка», «Повезло же Алле!», «Молодой, стройный — как все хороши в молодости», «Атлет! Супер», «Худощавый такой был», «Алла откормила», — написали фолловеры.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.