«Забыть предателей как страшный сон!»: на слова Вайкуле о «президентстве» Галкина* отреагировал Худяков

Новое интервью с Лаймой Вайкуле вызвало волну негодования у россиян. Артистка заявила, что ее подруга Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин* могли бы возглавить страну.

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Актриса Яна Поплавская ответила в соцсетях Лайме Вайкуле, что идея неплохая, но только пусть комик и певица правят ее Латвией, а мы, дескать, тут сами разберемся.

Политик Роман Худяков тоже не сдержал эмоций, характеризуя слова Лаймы Вайкуле, он не выбирал выражений.