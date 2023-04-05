«Забыть предателей как страшный сон!»: на слова Вайкуле о «президентстве» Галкина* отреагировал Худяков

Новое интервью с Лаймой Вайкуле вызвало волну негодования у россиян. Артистка заявила, что ее подруга Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин* могли бы возглавить страну.
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Актриса Яна Поплавская ответила в соцсетях Лайме Вайкуле, что идея неплохая, но только пусть комик и певица правят ее Латвией, а мы, дескать, тут сами разберемся.
Политик Роман Худяков тоже не сдержал эмоций, характеризуя слова Лаймы Вайкуле, он не выбирал выражений.
«Старушка выжила из ума, что нормально и бывает. И не удивлюсь, что она на препаратах сидит… Я бы ей посоветовал обратиться к психиатру, подлечить голову, и даже приезжал бы в больничку — возил ей апельсины, чтобы оценить прогресс — приходит она в себя или пока нет», — написал Худяков.
Он считает, что люди, которые раньше зарабатывали и жили в России, а теперь уехали из нее и публично критикуют, работают по чьему-то сценарию.
«Забыть этих предателей как страшный сон! А не на интервью приглашать», — сказал Худяков.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.