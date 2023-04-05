«Был пик карьеры»: Светлана Лобода с горечью вспомнила о концертной деятельности в России

Светлана Лобода

Светлана Лобода. Фото: соцсети 

Артистка призналась, что теперь у нее нет прежней популярности.

Украинская певица Светлана Лобода заявила, что лучший карьерный рост у нее был в России.

Теперь у знаменитости нет таких гастролей и армии поклонников, как раньше. 

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«Я была очень счастливым человеком, у меня все было хорошо. Был пик карьеры, я гастролировала. Я строила свою жизнь на много лет вперед, а потом это все оборвалось», — заявила артистка в интервью Динаре Сатджан.

Напомним, ранее стало известно, что подмосковный дом Светланы Лободы продадут за 650 миллионов рублей.

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