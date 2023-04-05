«Был пик карьеры»: Светлана Лобода с горечью вспомнила о концертной деятельности в России

Украинская певица Светлана Лобода заявила, что лучший карьерный рост у нее был в России.
Теперь у знаменитости нет таких гастролей и армии поклонников, как раньше.
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«Я была очень счастливым человеком, у меня все было хорошо. Был пик карьеры, я гастролировала. Я строила свою жизнь на много лет вперед, а потом это все оборвалось», — заявила артистка в интервью Динаре Сатджан.
Напомним, ранее стало известно, что подмосковный дом Светланы Лободы продадут за 650 миллионов рублей.