Небоскреб в Дубае: стало известно, какое жилье появилось в распоряжении Александра Реввы

Исполнитель Александр Ревва и его недвижимость в элитном небоскребе в Дубае стали причинами для обсуждения в Сети.
Напомним, Ревва приобрел в прошлом году недвижимость в небоскребе Address Beach Residences.
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Дом, в котором купил квартиру Александр Ревва, имеет 77 этажей и находится в центральном районе Dubai Marina. Этот район очень популярен у туристов. Известно, что окна в апартаментах знаменитости выходят на Персидский залив.
К слову, в элитном небоскребе есть бассейн, выход к частному пляжу, пляжный клуб, зона отдыха на крыше и многое другое. Об этом сообщили Woman.ru.