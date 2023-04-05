«Я его не помню даже»: дочь Гогунского пожаловалась на отсутствие отца в ее жизни

Наследница звезды сериала «Универ» Виталия Гогунского – Милана Star – заявила, что заблокировала контакт отца.
13-летняя блогерша и исполнительница пожаловалась на отсутствие поддержки отца. Критика Виталия Гогунского спровоцировала юную звезду добавить контакт своего папы в «черный список».
«Мы сейчас не общаемся вообще. Я его не помню даже в раннем детстве. Он был на съемках. С его родителями я тоже не общаюсь. Мы нормально пообщались с папой лет пять назад», – отметила Милана.
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«Он говорит, что мама запрещает мне общаться с папой. Но она не блокировала его. Я его заблокировала пару месяцев назад. Я не видела инициативы с его стороны. Он не писал мне слова поддержки. Писал, что ему не нравятся мои ботинки или маникюр. Поэтому я его заблокировала», – добавила наслденица актера на YouTube-канале «Пушка».