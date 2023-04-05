«Я его не помню даже»: дочь Гогунского пожаловалась на отсутствие отца в ее жизни

«Мы сейчас не общаемся вообще. Я его не помню даже в раннем детстве. Он был на съемках. С его родителями я тоже не общаюсь. Мы нормально пообщались с папой лет пять назад», – отметила Милана.

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