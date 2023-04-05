«С виду выглядит как сарайчик»: Прохор Шаляпин постеснялся назвать цену своего нового земельного участка

Прохор Шаляпин

Прохор Шаляпин. Фото: соцсети 

Артист похвастался приобретением новой недвижимости.

Стало известно, что исполнитель Прохор Шаляпин обзавелся участком в Московской области.

Шаляпин объяснил, что на земельном участке расположен двухэтажный дом 2006 года постройки. Артист не назвал стоимость приобретенной земли. Так как посчитал ее неприлично смешной.

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«Дело в том, что я не собирался покупать. Я за очень маленькие деньги купил, даже неприлично говорить. Я не озвучу даже. Очень удачно купил. Даже не знал, что в Подмосковье можно такое купить. Но купить нужно было срочно», – заявил Прохор Шаляпин.

«С виду выглядит как сарайчик. Там можно переночевать в принципе», – добавил артист в беседе с mk.ru

Напомним, ранее Прохор Шаляпин вывел в свет новую девушку.

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