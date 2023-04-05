«С виду выглядит как сарайчик»: Прохор Шаляпин постеснялся назвать цену своего нового земельного участка

Стало известно, что исполнитель Прохор Шаляпин обзавелся участком в Московской области.

Шаляпин объяснил, что на земельном участке расположен двухэтажный дом 2006 года постройки. Артист не назвал стоимость приобретенной земли. Так как посчитал ее неприлично смешной.

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