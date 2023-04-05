Умер Владимир Левашев, известный по сериалу «Склифосовский»

Стало известно о смерти российского актера Владимира Левашева.
Левашева российский зритель вспомнит по игре в сериале «Склифосовский».
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Сегодня ушел из жизни Владимир Сергеевич Левашев, актер театра «Модерн», заслуженный артист России», – сообщили на сайте театра «Модерн».
Владимир Левашев служил в театре более 20 лет.
«Ушел гениальный актер и светлый человек. В память об артисте Первый зал театра будет назван Залом имени Владимира Левашева», – приводятся в публикации слова художественного руководителя театра Юрия Грымова.
Отметим, Владимр Левашев не только снимался в кино, но и озвучивал голоса известных героев зарубежных фильмов. Например, его голосом говорят герои кинокартин «Астерикс и Обеликс в Британии», «Великий Гэтсби», «Хоббита: Нежданное путешествие».