Умер Владимир Левашев, известный по сериалу «Склифосовский»

«Ушел гениальный актер и светлый человек. В память об артисте Первый зал театра будет назван Залом имени Владимира Левашева», – приводятся в публикации слова художественного руководителя театра Юрия Грымова.

Отметим, Владимр Левашев не только снимался в кино, но и озвучивал голоса известных героев зарубежных фильмов. Например, его голосом говорят герои кинокартин «Астерикс и Обеликс в Британии», «Великий Гэтсби», «Хоббита: Нежданное путешествие».