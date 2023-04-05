«Уже было несколько свиданий»: Леонардо Ди Каприо закрутил роман с британской ведущей Майей Джамой

Стало известно, что актер Леонардо Ди Каприо стал встречаться с новой девушкой.

На этот раз любвеобильный артист остановил выбор на британской телеведущей Майе Джаме. Кудрявая брюнетка ведет британское шоу «Остров любви». Знаменитости познакомились в приватной обстановке в кругу общих друзей. После этого Ди Каприо прислал Джаме букет роз в качестве жеста ухаживания.

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Пару уже неоднократно видели вместе в Нью-Йорке и Лондоне. А недавно их застали у клуба Le Piaf в Париже.