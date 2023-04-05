«Уже было несколько свиданий»: Леонардо Ди Каприо закрутил роман с британской ведущей Майей Джамой

Стало известно, что актер Леонардо Ди Каприо стал встречаться с новой девушкой.
На этот раз любвеобильный артист остановил выбор на британской телеведущей Майе Джаме. Кудрявая брюнетка ведет британское шоу «Остров любви». Знаменитости познакомились в приватной обстановке в кругу общих друзей. После этого Ди Каприо прислал Джаме букет роз в качестве жеста ухаживания.
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Пару уже неоднократно видели вместе в Нью-Йорке и Лондоне. А недавно их застали у клуба Le Piaf в Париже.
«Лео и Майя находятся в постоянном контакте, и у них уже было несколько свиданий. Они оба недавно разорвали длительные отношения, поэтому оба никуда не торопятся – просто проводят время друг с другом и смотрят, как все идет», – отметил инсайдер.
«У Майи раньше были отношения на расстоянии, она знает, что это тяжело. Лео ухаживает за ней, ему нравится проводить с ней время», – добавил источник в беседе с thesun.co.uk.
Майя Джама. Фото: соцсети
Напомним, ранее Леонардо Ди Каприо публично раскритиковали из-за романа с новой моделью.