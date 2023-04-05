«Это абсолютная катастрофа»: Анна Седокова рассказала, как «обожглась» из-за брошенных певиц Константина Меладзе

Стало известно, почему певица Анна Седокова отказалась от идеи продюсерского центра.

Напомним, Анна Седокова была наставником в проекте «Хочу в «ВИА Гру»». После закрытия шоу Седокова решила стать продюсером для талантливых участниц конкурса. Однако вскоре знаменитость поняла, что эта идея была провальной.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».