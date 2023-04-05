«Это абсолютная катастрофа»: Анна Седокова рассказала, как «обожглась» из-за брошенных певиц Константина Меладзе

Стало известно, почему певица Анна Седокова отказалась от идеи продюсерского центра.
Напомним, Анна Седокова была наставником в проекте «Хочу в «ВИА Гру»». После закрытия шоу Седокова решила стать продюсером для талантливых участниц конкурса. Однако вскоре знаменитость поняла, что эта идея была провальной.
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«Мне было жаль девочек, которые не попали в группу. И я решила создать с некоторыми из них свой коллектив. В итоге поняла, что работать с женщинами – это абсолютная катастрофа», – призналась артистка.
«Одна девушка заявила, что на репетиции будет приезжать исключительно на дорогой иномарке. «Боже, никогда не буду этим заниматься», – подумала я тогда»», – добавила певица в беседе с «Муз-ТВ».
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Анну Седокову поражала наглость певиц и их безответственность. Поэтому она распустила коллектив.
Напомним, ранее Анна Седокова дала совет по женской привлекательности.