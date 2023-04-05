«Обошлось нам все в 770 тысяч рублей»: дочь Славы рассказала о дорогих родах

Стало известно, во сколько обошлись роды для дочери певицы Славы и ее мужа.
Напомним, наследница Славы – Александра Морозова – 30 марта стала мамой. К слову, роды были сложными. А сын артистки появился на свет на 38-й неделе в результате кесарева сечения.
Морозова рассказала, сколько они с мужем потратили на роды.
«Обошлось нам все в 770 тысяч рублей. Это полностью оплатил мой муж, я за это ему безумно благодарна. Стресс заключался в том, что было принято решение проводить экстренное кесарево сечение», – процитировал Морозову Telegram-канал Super.
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«У меня началась паника, я была морально не готова к операции, но акушерка успокоила меня. После наркоза я тяжело отходила, и радость материнства пришла ко мне только через полтора суток», – добавила артистка.
Напомним, ранее в Госдуме предложили новые правила по выплате алиментов.