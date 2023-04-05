«Обошлось нам все в 770 тысяч рублей»: дочь Славы рассказала о дорогих родах

Стало известно, во сколько обошлись роды для дочери певицы Славы и ее мужа.

Напомним, наследница Славы – Александра Морозова – 30 марта стала мамой. К слову, роды были сложными. А сын артистки появился на свет на 38-й неделе в результате кесарева сечения.

Морозова рассказала, сколько они с мужем потратили на роды.

«Обошлось нам все в 770 тысяч рублей. Это полностью оплатил мой муж, я за это ему безумно благодарна. Стресс заключался в том, что было принято решение проводить экстренное кесарево сечение», – процитировал Морозову Telegram-канал Super.

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