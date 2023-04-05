«Жалко тратиться»: Ольга Бузова пожаловалась, что несколько лет не может купить новый автомобиль

Телеведущая Ольга Бузова заявила, что не может порадовать себя новенькой машиной.

Бузова не раз рассказывала о своем плотном графике. И коллеги знаменитости считают телеведущую трудоголиком. Несмотря на хороший заработок от постоянной работы, Ольга Бузова все еще не поменяла свой автомобиль на новый.

«Я не очень люблю говорить про деньги. Что о них говорить? Вы все знаете, сколько я работаю, какой у меня график. Да, я зарабатываю, чтобы позволить себе сделать приятное близким», – призналась Ольга.

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