«Жалко тратиться»: Ольга Бузова пожаловалась, что несколько лет не может купить новый автомобиль

Телеведущая Ольга Бузова заявила, что не может порадовать себя новенькой машиной.
Бузова не раз рассказывала о своем плотном графике. И коллеги знаменитости считают телеведущую трудоголиком. Несмотря на хороший заработок от постоянной работы, Ольга Бузова все еще не поменяла свой автомобиль на новый.
«Я не очень люблю говорить про деньги. Что о них говорить? Вы все знаете, сколько я работаю, какой у меня график. Да, я зарабатываю, чтобы позволить себе сделать приятное близким», – призналась Ольга.
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«Вы знаете, что я купила квартиры своим родным и после 17 лет работы на телевидении купила квартиру мечты себе. Надо поменять машину, но все никак не соберусь, потому что мне на себя всегда жалко тратиться. Вот такая я», – добавила Бузова в беседе с Тeleprogramma.pro.
Например, ранее возлюбленная бывшего мужа Ольги Бузовой вслед за самой артисткой запела.