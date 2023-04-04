Обнаженная Ани Лорак прикрыла прелести халатом, лишив поклонников дара речи

Недавно Каролина (Настоящее имя звезды, - Прим. ред.) приехала в Дубай. Она проводит время с бойфрендом на курорте. На этот раз певица покрасовалась в номере отеля. Она прикрыла свои обнаженные прелести халатом. Артистка только начала красить глаза. А на ее голове было полотенце. Она сидела перед зеркалом, демонстрируя гладкую кожу.

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