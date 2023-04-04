Обнаженная Ани Лорак прикрыла прелести халатом, лишив поклонников дара речи

Ани Лорак много лет выступает на сцене. Она стала одной из самых известных исполнительниц в России. Однако в 2022 году певица некоторое время не появлялась на публике. Однако потом она возобновила концерты в Москве и стала выходить в свет. Более того, у нее появился новый возлюбленный-иностранец.
Недавно Каролина (Настоящее имя звезды, - Прим. ред.) приехала в Дубай. Она проводит время с бойфрендом на курорте. На этот раз певица покрасовалась в номере отеля. Она прикрыла свои обнаженные прелести халатом. Артистка только начала красить глаза. А на ее голове было полотенце. Она сидела перед зеркалом, демонстрируя гладкую кожу.
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Поклонники признались, что Лорак лишила их дара речи. Многие н могли поверить, что в 44 года можно так молодо выглядеть. Певицу осыпали комплиментами. «Какая вы красивая», «Лицо прям бесподобно», «Ох, любимая певица в одном халате», «Выглядите, как всегда, шикарно», «Вам тут словно 20 лет», — стали писать в Сети.