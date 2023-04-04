«Павел уже любуется?»: Ляйсан Утяшева в блестящем платье обнажила свои «бугры страсти» на камеру

Ляйсан Утяшева уже давно строит карьеру телеведущей. Она была художественной гимнасткой и завоевала много наград, а после завершения спортивной карьеры она поправилась. Тогда Ляйсан родила сына Роберта, а потом и дочку Софию. Но ей удалось вернуться в форму. Звезда регулярно щеголяет в кутюрных наряд на публике.
Примечательно, что Ляйсан уже ни одну неделю находится на съемках в Дубае вместе с Павлом Волей. Они стали ведущими на одном новом проекте. Избранница юмориста не перестает демонстрировать новые образы. На этот раз Утяшева покрасовалась в блестящем платье с глубоким декольте перед камерой. Она оголила пышные полушария груди.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит жена Воли. Многие осыпали ее комплиментами. «Стали такой горячей штучкой», «Ох, вот это формы», «Павел уже любуется?», «Где раньше прятали эти бугры страсти?», «Ну и ну! Вот это вырез», «Шикарная прическа», «Словно кошечка», — стали писать подписчики.