«Павел уже любуется?»: Ляйсан Утяшева в блестящем платье обнажила свои «бугры страсти» на камеру

Примечательно, что Ляйсан уже ни одну неделю находится на съемках в Дубае вместе с Павлом Волей. Они стали ведущими на одном новом проекте. Избранница юмориста не перестает демонстрировать новые образы. На этот раз Утяшева покрасовалась в блестящем платье с глубоким декольте перед камерой. Она оголила пышные полушария груди.

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