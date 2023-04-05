Главный холостяк страны: мама Тимати описала идеальную невесту для звездного сына

Рэпера Тимати можно по праву считать главным холостяком нашей страны. Многие красавицы-модели пытались построить с музыкантом гармоничные отношения, но до ЗАГСа дело так и не доходило. Алена Шишкова, Анастасия Решетова, Екатерина Сафарова, Александра Дони — это не полный список пассий звезды.

На сегодняшний день музыкант находится в новых отношениях с моделью Валентиной Ивановой. И остается только гадать, закончатся ли эти отношения свадьбой или нет.

Кстати, поначалу артист не раскрывал свою новую девушку, но потом стал все чаще выставлять с ней общие фотографии. Поклонники артиста на Валентину пока реагируют неоднозначно, так как она слишком молода. Это удивительно, но Иванова практически единственная девушка, которую одобрила самая главная женщина в жизни Тимати — его мать Симона. Они сразу нашли общий язык и стали мило общаться при первых же встречах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».