Главный холостяк страны: мама Тимати описала идеальную невесту для звездного сына

Рэпера Тимати можно по праву считать главным холостяком нашей страны. Многие красавицы-модели пытались построить с музыкантом гармоничные отношения, но до ЗАГСа дело так и не доходило. Алена Шишкова, Анастасия Решетова, Екатерина Сафарова, Александра Дони — это не полный список пассий звезды.
На сегодняшний день музыкант находится в новых отношениях с моделью Валентиной Ивановой. И остается только гадать, закончатся ли эти отношения свадьбой или нет.
Кстати, поначалу артист не раскрывал свою новую девушку, но потом стал все чаще выставлять с ней общие фотографии. Поклонники артиста на Валентину пока реагируют неоднозначно, так как она слишком молода. Это удивительно, но Иванова практически единственная девушка, которую одобрила самая главная женщина в жизни Тимати — его мать Симона. Они сразу нашли общий язык и стали мило общаться при первых же встречах.
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По признанию самой Симоны, ее звездный сын сам выбирает тех, кого хочет видеть в своей жизни. По ее словам, она хочет, чтобы жена музыканта была искренней, любящей и честной. Также Симона отметила, что ценит в людях преданность и умение сочувствовать. Конечно же, мать музыканта хочет находиться с его благоверной в дружеских отношениях.
«Это его жизнь, и решать не мне. Наверное, у него есть на то причины», — заключила она, отвечая на вопросы подписчиков своего блога.
Однако сам Тимати связывать себя узами брака пока не торопится. Да и его мама подталкивать к важному шагу своего взрослого сына не станет.