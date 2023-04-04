Маленькая кокетка копирует маму: Галкин* показал, как дочка Лиза в платье в полоску и косынке гуляла в Юрмале

Алла Пугачева с 2022 года живет в Израиле. Она перебралась на морское побережье. Певица не скрывает, что перестала давать концерты, так как решила посвятить себя семье. Она растит двойняшек Лизу и Гарри. Малыши ходят в местную школу. Пока Максим Галкин* находится на гастролях, он публикует архивные фото.
Примечательно, что на этот раз юморист выложил фото, которое сделано было на пляже в Юрмале. Тогда он наслаждался променадом с Пугачевой и двойняшками. Гарри сидел на его плечах. Певица была в платье-футболке и кедах. Она даже выпрямила волосы.
А вот маленькая Лиза оделась с ней в одном стиле, выбрав платье-футболку в полоску. Свой лук кроха дополнила косынкой и солнцезащитными очками. Она прильнула к маме.
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Алла Пугачева и Максим Галкин* с детьми. Фото: соцсети звезды
Поклонники заметили, что Галкин* скучает по семье. А фото из Юрмалы многих восхитило. Особенно сильно всех сразила Лиза. «Как позирует дочка Аллы, модель», «Ой, прям кокетка», «Наряды у мамы и дочки словно одинаковые», «Как мило, Лиза просто артистка», «Самые счастливые моменты, когда все вместе», — стали писать подписчики.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.