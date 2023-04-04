Маленькая кокетка копирует маму: Галкин* показал, как дочка Лиза в платье в полоску и косынке гуляла в Юрмале

Примечательно, что на этот раз юморист выложил фото, которое сделано было на пляже в Юрмале. Тогда он наслаждался променадом с Пугачевой и двойняшками. Гарри сидел на его плечах. Певица была в платье-футболке и кедах. Она даже выпрямила волосы.

А вот маленькая Лиза оделась с ней в одном стиле, выбрав платье-футболку в полоску. Свой лук кроха дополнила косынкой и солнцезащитными очками. Она прильнула к маме.

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