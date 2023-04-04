«15-20 килограммов свисает»: похудевшая Саша Черно в одних трусах потрясла на камеру шматками кожи — видео не для слабаков

Участница «Дома-2» Саша Черно в очередной раз доказала, что она — смелая женщина, без комплексов.
В микроблоге Саша Черно поделилась видео, на котором предстала в трусах. Все для того, чтобы похвастаться результатами похудения и продемонстрировать его последствия.
Саша Черно избавилась от 70 килограммов лишнего веса, но теперь у нее много лишней кожи. Саша Черно на камеру потрясла ногами, демонстрируя шматки обвисшей кожи. Зрелище не для слабонервных.
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«Я очень сильно снизила вес, мне пришло огромное количество сообщений самых приятных: какая я молодец, умничка и так далее, и так далее… Но во всей этой истории есть минус — это ужасная кожа. Вот смотрите, по факту. Ну, как бы, такое себе. Тут, наверное, килограммов пятнадцать-двадцать свисающей кожи, что не самое приятное. Конечно, мы все это уберем. Живот пока делать не могу, а это моя самая проблемная зона», — прокомментировала Саша Черно свой нынешний внешний вид.