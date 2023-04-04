Лиза схватила маму за руку: Алла Пугачева в платье-футболке щегольнула на пляже с мужем и детьми

На этот раз Галкин* поделился кадром, который был сделан на морском побережье. Он прогуливался с женой и детьми. На его плечах сидел сын Гарри. А вот Пугачева в платье-футболке и кедах подчеркнула свои стройные ножки. В ее руку вцепилась малышка Лиза, которая была в полосатом платье и с косынкой на голове.

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