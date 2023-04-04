Лиза схватила маму за руку: Алла Пугачева в платье-футболке щегольнула на пляже с мужем и детьми

Алла Пугачева уже давно стала известной персоной. Она перестала выступать несколько лет назад. Примечательно, что певица уехала в Израиль с семьей. Она растит двойняшек Лизу и Гарри. А вот Максим Галкин* гастролирует, зарабатывая деньги. Лишь иногда артистка выходит в свет, появляясь на концертах и в театре.
На этот раз Галкин* поделился кадром, который был сделан на морском побережье. Он прогуливался с женой и детьми. На его плечах сидел сын Гарри. А вот Пугачева в платье-футболке и кедах подчеркнула свои стройные ножки. В ее руку вцепилась малышка Лиза, которая была в полосатом платье и с косынкой на голове.
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Алла Пугачева и Максим Галкин* с детьми. Фото: соцсети звезды
Однако этот кадр был сделан несколько лет назад во время отдыха. Поклонники заметили, что юморист скучает, поэтому публикует архивные фото. Однако многих кадр умилил. «Надеюсь вы скоро воссоединитесь», «Какая Алла тут красотка», «Дети очаровательные», «Лиза всегда была воображуля», «Ой, какие классные», — стали писать подписчики.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.