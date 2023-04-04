Настасья Самбурская обнажила свои «стальные» формы: разделась до трусиков перед камерой (фото)

Настасья Самбурская уже давно стала актрисой. Она регулярно снимается в новых проектах. Также звезда сериала «Универ» часто поет на сцене. В свои 36 лет она много внимания уделяет внешности. Артистка не скрывает, что мечтает о семье. Она старается привлекать мужчин, но в выборе жениха очень разбирательна.
Примечательно, что Самбурская недавно отправилась отдыхать в ОАЭ. Она часто делится смелыми кадрами. Актриса не перестает хвастаться своими формами. На этот раз она запечатлелась в ванной комнате. Артистка блеснула рельефными формами в кружевном нижнем белье. Она показала свои прелести во всей красе.
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Настасья Самбурская. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит Настасья. Многие осыпали ее комплиментами. «Вам бы в соревнованиях участвовать», «Сколько работы над собой», «Ох, что за пресс», «Вызываете зависть», «Мощная со всех сторон», «Богиня такая», — стали писать подписчики.