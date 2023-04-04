Настасья Самбурская обнажила свои «стальные» формы: разделась до трусиков перед камерой (фото)

Примечательно, что Самбурская недавно отправилась отдыхать в ОАЭ. Она часто делится смелыми кадрами. Актриса не перестает хвастаться своими формами. На этот раз она запечатлелась в ванной комнате. Артистка блеснула рельефными формами в кружевном нижнем белье. Она показала свои прелести во всей красе.

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