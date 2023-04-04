«Нам нравится одеваться одинаково»: бывший муж Бородиной и его избранница вышли в свет в черных нарядах — похожи, как брат и сестра

Курбан Омаров и его избранница Валерия

Курбан Омаров и его избранница Валерия. Фото: соцсети

Курбан Омаров и его девушка Валерия посетили премьеру фильма.

Бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров ведет активную светскую жизнь. Вместе с новой пассией по имени Валерия Курбан Омаров не пропускает кинопремьер.

Так, в этот вторник экс-супруг телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров и его девушка Валерия стали гостями светского показа нового фильма «Я хочу! Я буду!». 

На премьеру пара явилась, одетая в одном стиле — тотал блэк.

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«Нам нравится одеваться одинаково. Общий стиль. В принципе, мы похожи», — сказала избранница Курбана Омарова Валерия.

«Если я себе «стрелки» сделаю, вообще будем как брат и сестра», — добавил Курбан Омаров.

Курбан Омаров и его избранница Валерия в черных нарядах. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro

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