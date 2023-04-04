Девичья талия: 46-летняя Екатерина Гусева подчеркнула стройность в облегающем платье цвета прокисшей малины: фигура — закачаешься

Актриса, певица, телеведущая и звезда мюзиклов Екатерина Гусева выходит в свет нечасто. Редкий случай представился в этот вторник, 4 апреля. Екатерина Гусева была замечена на светской премьере фильма «Я хочу! Я буду!», показ которого в кинотеатрах России стартует с 6 апреля.

Екатерина Гусева сыграла в этой мелодраматичной комедии одну из главных ролей. На премьеру картины Екатерина Гусева явилась в сногсшибательном наряде. Екатерина Гусева предстала на публике в платье цвета прокисшей малины, которое подчеркнуло ее стройную фигуру и тонкую девичью талию. Трудно поверить, что Екатерине Гусевой летом этого года исполнится 47 лет!

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