Наталья Рудова в купальнике с откровенным вырезом оголила упругие прелести: вообще ничего не прикрыла

На этот раз Рудова опубликовала кадр, на котором предстала в алом купальнике с очень смелым декольте. Она продемонстрировала упругие полушария груди. Джинсовые мини-шорты едва были заметны на ее бедрах. Актриса позировала у бассейна, игриво высунув язык. Она призналась, что хочет на Карибы.

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