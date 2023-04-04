Наталья Рудова в купальнике с откровенным вырезом оголила упругие прелести: вообще ничего не прикрыла

Наталья Рудова уже давно строит карьеру в кино. Она не раз играла роковых красавиц. Многие знают ее по сериалу «Татьянин день». Блондинка в свои 39 лет не перестает следить за внешностью. Она зачастую носит смелые наряды. Актриса регулярно занимается спортом, но любит себя критиковать. В последнее время звезда часто делится пляжными кадрами.
На этот раз Рудова опубликовала кадр, на котором предстала в алом купальнике с очень смелым декольте. Она продемонстрировала упругие полушария груди. Джинсовые мини-шорты едва были заметны на ее бедрах. Актриса позировала у бассейна, игриво высунув язык. Она призналась, что хочет на Карибы.
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Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были впечатлены тем, как выглядит Рудова. Многие осыпали ее комплиментами. «Ох, какой вырез», «Вы словно из голливудского кино», «Все хорошо, но язык высовывать — ужас», «Грудь идеальная», «Ого, что за чикуля», «Как горячо», «Стройная соблазнительница», — стали писать в Сети.