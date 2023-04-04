«Вылез первый зуб»: внучка Юдашкина в блузке в цветочек, чалме и модных ботиночках попала в кадр – само очарование

Валентин Юдашкин остается одним из самых известных модельеров в России. Примечательно, что развивать Модный дом ему помогают жена Марина и дочка Галина. Супруги живут в просторном особняке в Москве, а вот дочка кутюрье переехала в Дубай. Однако пара часто приезжает на курорт, чтобы навестить внуков.
4 апреля Юдашкины отметили день рождения старшего внука Анатолия, которому исполнилось 7 лет. В честь этого события было организовано застолье. Примечательно, что Галя создает коллекции нарядов для детей. Не удивительно, что она постоянно наряжает свою наследницу Агату Ариеллу. На этот раз внучка кутюрье предстала в блузке в цветочек, белые брюки и золотистые ботинки. На ее голове была чалма.
«Вылез первый зуб», – похвасталась молодая мама.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Агата Ариелла. Фото: соцсети
Поклонники восхитились кадром. Многие отметили, что девочка растет копией дедушки. «Ну что за прелесть», «Хороша», «Такая счастливая улыбка», «Классные такие наряды», «Вот это модница», «Я тоже хочу такой лучок», «Очень сладкий ребенок», «Дедушкина копия», — стали писать подписчики.