«Вылез первый зуб»: внучка Юдашкина в блузке в цветочек, чалме и модных ботиночках попала в кадр – само очарование

4 апреля Юдашкины отметили день рождения старшего внука Анатолия, которому исполнилось 7 лет. В честь этого события было организовано застолье. Примечательно, что Галя создает коллекции нарядов для детей. Не удивительно, что она постоянно наряжает свою наследницу Агату Ариеллу. На этот раз внучка кутюрье предстала в блузке в цветочек, белые брюки и золотистые ботинки. На ее голове была чалма.

«Вылез первый зуб», – похвасталась молодая мама.

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