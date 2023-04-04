«Я в немом шоке»: сыну Саши Черно из «Дома-2» поставили страшный диагноз — задержка развития

Участница «Дома-2» Саша Черно поделилась печальной новостью с аудиторией своего телеграм-канала.

Она дала понять, что пребывает в состоянии страха, шока и полной растерянности. Врачи поставили сыну Саши Черно Стефану страшный диагноз — задержку психико-речевого развития. Это — следствие перенесенных осложнений после родов еще в роддоме.

Саша Черно призналась, что очень боится за Стефана. Мальчику скоро три года, а он еще почти не разговаривает.

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