«Я в немом шоке»: сыну Саши Черно из «Дома-2» поставили страшный диагноз — задержка развития

Участница «Дома-2» Саша Черно поделилась печальной новостью с аудиторией своего телеграм-канала.
Она дала понять, что пребывает в состоянии страха, шока и полной растерянности. Врачи поставили сыну Саши Черно Стефану страшный диагноз — задержку психико-речевого развития. Это — следствие перенесенных осложнений после родов еще в роддоме.
Саша Черно призналась, что очень боится за Стефана. Мальчику скоро три года, а он еще почти не разговаривает.
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«Мы от нейропсихолога и логопеда. В связи с тем, что у нас была ситуация при родах, нам ставят ЗПРР. Говорят, что перспективы хорошие и что с вероятностью 90 процентов он пойдет в обычную школу. Но уж эти 10 процентов. Я пока в немом шоке. У кого были похожие ситуации, расскажите, переживать ли? Сейчас будем работать с нейропсихологом и логопедом, будем запускать речь. У меня есть младшая сестра и брат. Никому речь не запускали. Сами начинали говорить. Честно, от незнания как-то страшно. Мысли в голове ужасные крутишь», — поделилась Саша Черно с подписчиками.