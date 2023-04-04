Ани Лорак в шелковом платье блеснула «сдобными» формами: манкие округлости всех сразили

Ани Лорак уже давно стала популярной исполнительницей. Она выпустила множество хитов. В 2022 году артистка на время пропала из поля зрения фанатов. Но потом она стала приезжать в Москву с дочкой Софией. Певица стала выступать на сцене. А недавно она представила всем нового возлюбленного — тренера по йоге Изаака Виджрака.
На днях Лорак прилетела в Дубай. Она проводит там время со своим бойфрендом. В соцсети певица поделилась новым фото. Она вышла на променад, надев черное шелковое платье. Наряд подчеркнул ее округлые формы. Артистка засветила свою «ложбинку греха». Она продемонстрировала природную красоту, выбрав нюдовый макияж.
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Ани Лорак. Фото: соцсети звезды
«И музыка души соединится в одном большом сердце», — загадочно написала звезда.
Комментарии к посту она отключила. Однако поклонники восхитились ее фигурой в пабликах. Многие считают, что в 44 года Лорак выглядит молодо и привлекательно. А некоторые заподозрили ее в беременности. Но сама певица пока никаких заявлений на этот счет не делала.