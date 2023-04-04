Ани Лорак в шелковом платье блеснула «сдобными» формами: манкие округлости всех сразили

На днях Лорак прилетела в Дубай. Она проводит там время со своим бойфрендом. В соцсети певица поделилась новым фото. Она вышла на променад, надев черное шелковое платье. Наряд подчеркнул ее округлые формы. Артистка засветила свою «ложбинку греха». Она продемонстрировала природную красоту, выбрав нюдовый макияж.

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