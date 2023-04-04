Юлия Ефременкова предстала с подросшим сыном-близнецом на руках: милый пупс в комбинезоне цвета айвори

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова осталась одна с двумя полугодовалыми сыновьями-близнецами.

После очередной ссоры она выставила отца малышей Мондезира за дверь и сама справляется с детьми. Мондезир приходит периодически, чтобы погулять с сыновьями. Но сейчас Юлия Ефременкова не нуждается в его помощи. В гости к Юлии приехал ее родной папа, он с удовольствием помогает дочери нянчить близнецов.

Юлия Ефременкова показала в микроблоге видео, как отправляет папу гулять с двумя внуками. В кадре Юлия Ефременкова держит на руках одного из сыновей-близнецов.

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