Кукольное личико, золотые локоны ниже плеч: в какую красоточку превращается семилетняя дочка Николаева и Проскуряковой

Известный композитор и поэт-песенник Игорь Николаев вместе с женой, певицей и актрисой Юлией Проскуряковой воспитывают дочку Веронику. Наследнице звездной пары уже семь с половиной лет.
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова часто выходят в свет вместе с дочкой. Вероника Николаева совершенно не боится сцены и телеэкрана. Вместе со звездными родителями семилетняя девочка периодически становится гостьей популярных телепрограмм.
Так, на днях Вероника Николаева с мамой Юлией Проскуряковой отметилась на шоу «Моя мелодия» телеканала «Россия 1».
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Перед публикой Вероника Николаева предстала в невесомом платье из органзы, украшенном цветами. Выглядела она как принцесса.
У Вероники очаровательная внешность — милое личико и роскошные золотистые локоны, которые струятся ниже плеч. Дочь Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой превращается в настоящую красоточку.
Юлия Проскурякова с дочкой Вероникой. Фото: телеканал «Россия 1»