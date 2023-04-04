Кукольное личико, золотые локоны ниже плеч: в какую красоточку превращается семилетняя дочка Николаева и Проскуряковой

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев. Фото: Global Look Press

Вероника Николаева вместе с мамой отметилась на съемках программы «Моя мелодия» телеканала «Россия 1».

Известный композитор и поэт-песенник Игорь Николаев вместе с женой, певицей и актрисой Юлией Проскуряковой воспитывают дочку Веронику. Наследнице звездной пары уже семь с половиной лет.

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова часто выходят в свет вместе с дочкой. Вероника Николаева совершенно не боится сцены и телеэкрана. Вместе со звездными родителями семилетняя девочка периодически становится гостьей популярных телепрограмм.

Так, на днях Вероника Николаева с мамой Юлией Проскуряковой отметилась на шоу «Моя мелодия» телеканала «Россия 1».

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Перед публикой Вероника Николаева предстала в невесомом платье из органзы, украшенном цветами. Выглядела она как принцесса. 

У Вероники очаровательная внешность — милое личико и роскошные золотистые локоны, которые струятся ниже плеч. Дочь Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой превращается в настоящую красоточку.

Юлия Проскурякова с дочкой Вероникой. Фото: телеканал «Россия 1»

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