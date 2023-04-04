Кукольное личико, золотые локоны ниже плеч: в какую красоточку превращается семилетняя дочка Николаева и Проскуряковой

Известный композитор и поэт-песенник Игорь Николаев вместе с женой, певицей и актрисой Юлией Проскуряковой воспитывают дочку Веронику. Наследнице звездной пары уже семь с половиной лет.

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова часто выходят в свет вместе с дочкой. Вероника Николаева совершенно не боится сцены и телеэкрана. Вместе со звездными родителями семилетняя девочка периодически становится гостьей популярных телепрограмм.

Так, на днях Вероника Николаева с мамой Юлией Проскуряковой отметилась на шоу «Моя мелодия» телеканала «Россия 1».

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