«Вот это раздобрела»: Асмус в корсете с баской не скрыла выпирающий живот на ковровой дорожке

Кристина Асмус уже давно стала известной актрисой. Многие ее знают по сериалу «Интерны». Но также она снялась в новых проектах, где не постеснялась оголиться в постельных сценах. После расставания с Гариком Харламовым артистка стала чаще соглашаться на более откровенные роли. А вот о личной жизни она говорит редко.
Примечательно, что Асмус лишь теперь собирается съезжать из дома, который обустраивала с Харламовым. Осенью прошлого года экс-супруги поссорились на публике. Оказалось, что они продолжали жить под одной крышей. Но у актрисы появился новый возлюбленный. По всей видимости, они готовы начать совместную жизнь.
А накануне Кристина появилась на премьере фильма «Сансара». Она облачилась в черные брюки и корсет с баской. Актриса не скрыла выпирающий живот.
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Поклонники давно заметили, что Кристина поправилась. Многие стали подозревать ее в беременности. Однако актриса заверяет, что просто стала больше кушать в последнее время. Напомним, что в браке с Харламовым она родила дочку Анастасию. Пока 34-летняя артистка ничего не говорит о том, хочет ли еще детей.
«Вот это раздобрела», «Точно не беременна?», «Стала такая сочная», «Словно в положении», — стали писать пользователи Сети.