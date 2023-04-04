«Вот это раздобрела»: Асмус в корсете с баской не скрыла выпирающий живот на ковровой дорожке

Примечательно, что Асмус лишь теперь собирается съезжать из дома, который обустраивала с Харламовым. Осенью прошлого года экс-супруги поссорились на публике. Оказалось, что они продолжали жить под одной крышей. Но у актрисы появился новый возлюбленный. По всей видимости, они готовы начать совместную жизнь.

А накануне Кристина появилась на премьере фильма «Сансара». Она облачилась в черные брюки и корсет с баской. Актриса не скрыла выпирающий живот.

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