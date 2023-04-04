Брови сошлись у переносицы, носогубная борозда, как у старушки, жидкие волосенки: как Африкантова из «Дома-2» выглядит не при параде

Марина Африкантова

Марина Африкантова. Фото: соцсети

Марина Африкантова разместила честное видео без фильтров, она далеко не красавица.

Бывшая участница «Дома-2», 35-летняя Марина Африкантова строго следит за тем, какие фотографии попадают в социальную сеть. Все-таки она уже не девочка и не всегда хорошо получается на фото, а тем более, на видео.

В телеграм-канале Марина Африкантова разместила кадры, которые доказывают, что она совсем не красавица. В телеграм-канале нет возможности использовать фильтры, которые нивелируют недостатки внешности. Так что, Марина Африкантова, записавшая видео из кафе Дубая, выглядит на нем естественной, не при параде.

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Отлично видно, что мастер-бровист перемудрил с бровями. Они у Африкантовой слишком яркие для блондинки и к тому же сходятся у переносицы.

У Марины Африкантовой довольно глубокая носогубная складка, как у пожилой дамы или старушки. Ну и волосы явно требуют ухода, Марина показала, что у нее очень жиденькие волосинки. 

Африкантова заявила, что хочет их укоротить, сделать каре.

Марина Африкантова без фильтров. Фото: скрин соцсети

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