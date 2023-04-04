Преобразившаяся Ольга Бузова в кожаной мини-юбке села на стол, задрав ножку: трусики никто не увидел

На этот раз Ольга решила преобразиться. Она подстриглась и покрасила волосы. Артистка решила отойти от блонда, сделав локоны кофейного оттенка с золотым блеском. А вот длину она оставила среднюю. Телеведущая облачилась в рубашку оверсайз и кожаную юбку на завязках. Она села на стол, задрав ножку. Бузова едва прикрыла сокровенное.

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