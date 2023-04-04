Преобразившаяся Ольга Бузова в кожаной мини-юбке села на стол, задрав ножку: трусики никто не увидел

Ольга Бузова уже давно стала популярной персоной. Она стала одной из самых известных телеведущих в стране. Артистка в свои 37 лет не перестает экспериментировать с имиджем. Она также занимается спортом, чтобы быть в форме. Однако зачастую певицу критикуют за слишком откровенные образы. Но звезда редко реагирует на выпады в свою сторону.
На этот раз Ольга решила преобразиться. Она подстриглась и покрасила волосы. Артистка решила отойти от блонда, сделав локоны кофейного оттенка с золотым блеском. А вот длину она оставила среднюю. Телеведущая облачилась в рубашку оверсайз и кожаную юбку на завязках. Она села на стол, задрав ножку. Бузова едва прикрыла сокровенное.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники были удивлены. Многим ее преображение понравилось, но не обошлось без критики.
«Ого, наконец-то труселя не видны», «Ой, неожиданно. Оля тут похожа на Орбакайте. Губки бантиком, бровки домиком», «Шикарные фильтры!», «На стол села, никакого воспитания», «Так и норовит показать все, что под юбкой», — стали писать подписчики.