«Родился еще в январе»: режиссер Кончаловский вновь стал отцом

Известный режиссер Егор Кончаловский входит в число тех знаменитостей, которые не считают нужным рассказывать о своей семейной жизни.
Три месяца Егор Кончаловский скрывал, что вновь стал отцом. Супруга режиссера, адвокат Мария Леонова подарила ему сына Марата еще в январе. Рассекретила семейное событие дочь Егора Кончаловского от Любови Толкалиной Мария. Она разместила в микроблоге фото с младенцем на руках. Поклонники сомневались, ее это ребенок или нет. Оказалось, что кроха - родной братик Маши.
«Сын родился еще в январе. Имя выбирал Егор, мне оно тоже нравится, так что я была солидарна», - поделилась жена Егора Кончаловского Мария Леонова.
Дочь Егора Кончаловского Мария с двумя младшими братьями. Фото: соцсети
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Напомним, маленький Марат - второй общий ребенок Егора Кончаловского и его жены Марии Леоновой. Старшему сыну пары Тимуру шесть лет.
По материалам starhit.ru.