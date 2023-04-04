«Родился еще в январе»: режиссер Кончаловский вновь стал отцом

Известный режиссер Егор Кончаловский входит в число тех знаменитостей, которые не считают нужным рассказывать о своей семейной жизни.

Три месяца Егор Кончаловский скрывал, что вновь стал отцом. Супруга режиссера, адвокат Мария Леонова подарила ему сына Марата еще в январе. Рассекретила семейное событие дочь Егора Кончаловского от Любови Толкалиной Мария. Она разместила в микроблоге фото с младенцем на руках. Поклонники сомневались, ее это ребенок или нет. Оказалось, что кроха - родной братик Маши.