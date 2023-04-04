Свекр Натальи Водяновой Бернар Арно стал самым богатым человеком в мире

Бернар Арно уже давно стал одним из самых влиятельных бизнесменов. Он владелец группы LVMH, куда входят такие бренды, как Christian Dior, Louis Vuitton, Moеt & Chandon. И бизнесмен снова возглавил ежегодный рейтинг богатейших миллиардеров по версии Forbes. Состояние предпринимателя и его семьи оценивается в 211 миллиардов долларов. В прошлом году этот показатель был 158 миллиардов.
Также напомним, что французский бизнесмен стал единственным миллиардером в списке, чей капитал превышает 200 миллиардов долларов после кризиса. Второе место занял лидер прошлогоднего рейтинга глава Tesla Илон Маск. Его состояние оценили в 180 миллиардов долларов. А на третьей строчке оказался основатель Amazon Джефф Безос. Его состояние сильно упало с 171 миллиарда долларов до 114 миллиарда.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Напомним, что сын Арно Антуан также является бизнесменом. Он уже давно состоит в браке с российской моделью Натальей Водяновой. У пары двое сыновей, а также манекенщица воспитывает еще троих наследников от первого брака.