Свекр Натальи Водяновой Бернар Арно стал самым богатым человеком в мире

Также напомним, что французский бизнесмен стал единственным миллиардером в списке, чей капитал превышает 200 миллиардов долларов после кризиса. Второе место занял лидер прошлогоднего рейтинга глава Tesla Илон Маск. Его состояние оценили в 180 миллиардов долларов. А на третьей строчке оказался основатель Amazon Джефф Безос. Его состояние сильно упало с 171 миллиарда долларов до 114 миллиарда.

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Напомним, что сын Арно Антуан также является бизнесменом. Он уже давно состоит в браке с российской моделью Натальей Водяновой. У пары двое сыновей, а также манекенщица воспитывает еще троих наследников от первого брака.