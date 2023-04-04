Стало известно, что сможет делать Роман Костомаров после установки протезов

Врач-терапевт Андрей Звонков, изучив вопрос, рассказал, какие действия сможет выполнять Роман Костомаров после установки протезов. Он объяснил: современные протезы создаются с использованием новых материалов, при их изготовлении применяется микропроцессорная техника.

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Это означает расширение возможностей для движения. Фигурист Роман Костомаров после установки бионических протезов вполне сможет не только самостоятельно пользоваться столовыми приборами, но и писать от руки, набирать текст на клавиатуре и даже водить автомобиль. По словам Звонкова, научиться всему этому будет нелегко, но он уверен, что спортсмен справится, сообщает издание «РИА ФАН».