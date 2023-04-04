Маленький модник: Регина Тодоренко нарядила восьмимесячного сына в чепчик и кардиган для прогулки

На этот раз Тодоренко оказалась в Сочи. Она путешествует без мужа Влада Топалова. Однако телеведущая успешно справляется с материнскими обязанностями. 4 апреля она отправилась на прогулку. Регина нарядила младшего сына в джинсы, кардиган и вязаный чепчик. Лицо малыша пара уже не скрывает.

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