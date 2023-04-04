Маленький модник: Регина Тодоренко нарядила восьмимесячного сына в чепчик и кардиган для прогулки

Регина Тодоренко с сыном

Регина Тодоренко с сыном. Фото: соцсети звезды

Телеведущая отправилась в командирировку вместе с детьми.

Регина Тодоренко уже давно стала известной телеведущей. Она продолжает сниматься для телевизионных шоу, а также создавать свои проекты. При этом она растит двоих сыновей. Ее старший наследник Михаил в четыре года требует много внимания. А крохе Миру всего восемь месяцев. Поэтому даже в командировки звезда ездит с детьми. 

На этот раз Тодоренко оказалась в Сочи. Она путешествует без мужа Влада Топалова. Однако телеведущая успешно справляется с материнскими обязанностями. 4 апреля она отправилась на прогулку. Регина нарядила младшего сына в джинсы, кардиган и вязаный чепчик. Лицо малыша пара уже не скрывает. 

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Регина Тодоренко с сыном. Фото: соцсети звезды

«Хочется сбежать на работу! Когда работа связана с приключениями, ты рвешься в каждую командировку. Мне вообще усидеть на месте сложно, а еще сложнее расставаться с детками, поэтому мы путешествуем вместе», — написала звезда.

Поклонники восхитились кадрами. К слову, порой Регина признается, что ей трудно. В это утро сыновья устроили ей ранний подъем. Однако телеведущая стала искать в этом плюсы.

Регина Тодоренко с сыном. Фото: соцсети звезды

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