Воссоединение семьи: Барановская предстала с детьми и Аршавиным в ресторане, устроив праздник для дочки

Примечательно, что на днях день рождения отметила дочка Барановской Яна. Ей исполнилось 15 лет, поэтому было решено устроить праздник в ресторане. Туда пришли родные. Никто не ожидал, что на застолье появится Аршавин.

Он редко общался с детьми, по словам телеведущей. Однако на этот раз футболист решил принять участие в важном событии. Младший сын Арсений с радостью общался с папой. За столом был и старший сын Артем.

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