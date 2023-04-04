Воссоединение семьи: Барановская предстала с детьми и Аршавиным в ресторане, устроив праздник для дочки

Юлия Барановская уже давно стала популярной персоной. Она не скрывает, что построила карьеру, когда осталась одна с тремя детьми. Ее расставание с Андреем Аршавиным, который оставил семью ради другой женщины, было резонансным. И теперь футболист снова свободен. А вот Юлия стала успешной телеведущей.
Примечательно, что на днях день рождения отметила дочка Барановской Яна. Ей исполнилось 15 лет, поэтому было решено устроить праздник в ресторане. Туда пришли родные. Никто не ожидал, что на застолье появится Аршавин.
Он редко общался с детьми, по словам телеведущей. Однако на этот раз футболист решил принять участие в важном событии. Младший сын Арсений с радостью общался с папой. За столом был и старший сын Артем.
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Юлия по такому случаю не стала сильно ярко наряжается. Она предстала в нюдовым макияжем. На столе был розовый торт. Все с теплотой общались. «Как это здорово», «Дети счастливы», «Юлия мудрая женщина», «Ну Аршавин сделал хороший поступок! Детям важно видеть отца», — стали писать пользователи Сети.