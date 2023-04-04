Не прошло и года! Кристина Асмус съезжает от Гарика Харламова

Актриса Кристина Асмус и Гарик Харламов развелись три года назад, но на смех публики продолжают жить в одном доме. Правда, на разных этажах.

Из-за этого они не раз публично ссорились, вынося сор из избы. Но ситуация не менялась. И вот на одном из светских вечеров Асмус призналась, что в ближайшее время они, наконец, разъезжаются.

Не прошло и года, как Кристина купила квартиру для себя и своего нового любовника. Заверила, что в ближайшее время туда переедет.

«Мы продолжаем жить вместе, но разъезжаемся скоро. Очень скоро», — заявила Кристина журналистам.

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