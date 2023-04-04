Марина Юдашкина показала подросшую внучку с бантиком на голове: братик обнял голубоглазую Агату

Валентин Юдашкин уже давно стал известным модельером. Многие носят наряды, которые он создает. Примечательно, что рядом с ним находится жена Марина. Пара воспитала дочку Галину, которая уже создала свою семью. Не так давно она родила третьего ребенка. Теперь у кутюрье внуки и внучка: Аркадий, Анатолий и Агата Ариелла.
Недавно Галина с мужем и детьми переехала в Дубай. Валентин стал регулярно приезжать к ней, чтобы навестить внуков. На этот раз свой день рождения отметил Анатолий, которому исполнилось 7 лет. Примечательно, что за праздничном столом собрались все малыши. Аркадий обнимал свою маленькую сестренку. Агата была с бантом на голове. Кроха широко улыбалась.
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Внуки и внучка Валентина Юдашкина. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились трогательным кадром. Многие отметили, что у Юдашкина очень дружная семья. Пользователи Сети не перестают восхищаться тем, как быстро растет Агата. «Эти голубые глаза покоряют», «Какая сладкая девочка», «Просто прелесть», «Ой, как повезло Агате», «Именинник просто шикарный», — стали писать подписчики.