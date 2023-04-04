Марина Юдашкина показала подросшую внучку с бантиком на голове: братик обнял голубоглазую Агату

Недавно Галина с мужем и детьми переехала в Дубай. Валентин стал регулярно приезжать к ней, чтобы навестить внуков. На этот раз свой день рождения отметил Анатолий, которому исполнилось 7 лет. Примечательно, что за праздничном столом собрались все малыши. Аркадий обнимал свою маленькую сестренку. Агата была с бантом на голове. Кроха широко улыбалась.

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