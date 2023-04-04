Жерар Пике назвал Шакиру своей бывшей латиноамериканкой, а ее фанатов варварами

Жерар Пике и Шакира прожили вместе 12 лет, у них двое совместных детей, пара казалась счастливой, но в 2022 году звездный союз распался. Причиной разлада стало то, что певица уличила бывшего возлюбленного в измене.

Пике тогда пришлось несладко, так как общественность встала на сторону матери его детей. Сама певица тоже подлила масла в огонь, выпустив новую песню, в которой красноречиво поведала миру все, что думает о своем бывшем.

И только скандал начал сбавлять обороты, как сам Жерар снова дал повод для новых нападок. Назвав Шакиру «своей бывшей латиноамериканкой», а ее фанатов «варварами».

«Поначалу было плохо. Если бы я позволил этим вещам задеть меня, я бы кинулся со скалы <...> Например, история с моей бывшей латиноамериканкой: ты не представляешь, что я получал в социальных сетях от ее поклонников. Тысячи варваров! Но меня это не волнует», — пожаловался Пике.

Слова Пике не остались незамеченными: поклонники певицы набросились на него с новой силой, а сама Шакира заявила, что гордится своим происхождением.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Источник: super.ru