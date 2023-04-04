Юлия Михалкова призналась, что клеит на лицо скотч — пока никто не видит

Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова рассказала в шоу «Звезды сошлись», как на самом деле она поддерживает красоту. Артистка заявила, что ежедневно использует тейпы для лица. Это эластичные ленты на клейкой основе для разглаживания заломов и морщин.

«Я делаю, когда никого рядом со мной нет, хотя когда хожу в зал, вижу много девушек, которые ходят с такими полосочками», — заявила она.

Михалкова также добавила, что часто посещает бассейн, сауну и делает растяжку.

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