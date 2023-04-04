30 пластических операций! Экс-участник «Дома-2» изменился до неузнаваемости

Бывший участник телепроекта «Дом-2» Егор Холявин рассказал в шоу «Звезды сошлись», что он за последние пять лет пережил 30 пластических операций. Молодой человек решил изменить свою внешность до неузнаваемости, и у него это получилось.

Потратил на все процедуры Холявин 10 миллионов рублей.

«Моя операция, с которой все началось, — это абдоминопластика. Она убрала мне низ живота, потому что пупок у меня висел. И потом по накатанной», — признался Егор.

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