Отец Романа Костомарова сделал заявление о состоянии сына

Отец звезды «Ледникового периода» Романа Костомарова прокомментировал, как на самом деле чувствует себя сейчас его сын. Спортсмену действительно стало лучше, он восстанавливается.

«Все нормально, все положительно», — заявил Сергей Костомаров.

Конечно, восстановление Романа будет долгим, но рядом с ним находятся любящие люди, которые всегда помогут. Как только состояние спортсмена полностью стабилизируют — его будут готовить к процедуре протезирования.

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