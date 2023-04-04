Отец Романа Костомарова сделал заявление о состоянии сына

Роман Костомаров. Фото: Global Look Press

Роман Костомаров. Фото: Global Look Press

Сергей Костомаров рассказал правду.

Отец звезды «Ледникового периода» Романа Костомарова прокомментировал, как на самом деле чувствует себя сейчас его сын. Спортсмену действительно стало лучше, он восстанавливается.

«Все нормально, все положительно», — заявил Сергей Костомаров.

Конечно, восстановление Романа будет долгим, но рядом с ним находятся любящие люди, которые всегда помогут. Как только состояние спортсмена полностью стабилизируют — его будут готовить к процедуре протезирования.

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