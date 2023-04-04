Кристина Асмус переезжает от бывшего мужа только сейчас

Асмус развелась с Гариком Харламовым еще три года назад. За это время бывшие супруги успели построить новые отношения, но до сих пор продолжают делить одну жилплощадь.

Дело в том, что Кристине так понравилось жить на Рублевке, что возвращаться в город ей не захотелось. Асмус предлагала Харламову помочь ей с решением жилищных проблем, однако бывший муж не счел нужным заниматься этим вопросом.

Но недавно актриса проговорилась о том, что съезжает от экс-супруга. Пока точно не известно, где Кристина собирается жить и что именно послужило причиной наметившегося переезда. Звезда сказала только о том, что съедет от Харламова очень скоро.

«Мы продолжаем жить вместе, но разъезжаемся скоро. Очень скоро», — поделилась Асмус.

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Источник: woman.ru